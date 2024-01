Meteo Roma | che tempo fa | previsioni | clima | anticipazioni

(Di venerdì 26 gennaio 2024)per oggi? Quali sono leche suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sulnella Capitale. Controlliamo come sempre i datitramite l’ausilio fornito da il.itle news sulVenerdì 26 Gennaio: giornata caratterizzata da cielo in prevalenza coperto, temperatura minima 10°C, massima 12°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo molto nuvoloso o coperto al mattino e al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 12°C, la minima di 10°C a mezzanotte. I venti saranno deboli da Est al mattino con intensità di circa 6km/h, al pomeriggio deboli provenienti da ...

«La frattura è composta - aggiunge Alessio - e mi sento molto fortunato anche se dovrò restare fermo per diverso tempo e la notte non sempre riesco a riposare bene a causa dei vari dolori». La ...Il tempo ci dirà se abbiamo avuto una bella intuizione. La Virtus Roma 1960 sta portando avanti un processo di crescita costante ed equilibrato. E' un piacere ed un onore collaborare ora alla loro ...Walter Sabatini non molla il lapis, non getta la spugna: la Salernitana rischia presentarsi senza volti nuovi per la sfida alla Roma (venduti 4500 biglietti, 275 dei quali per il settore ospiti), ma ...