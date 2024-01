Meteo Napoli | le previsioni per il fine settimana

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ecco come sarà, secondo le ultime, il tempo nel capoluogo campano per i giorni 26, 27 e 28 gennaio. Situazione in tempo reale riportata dal sito il.it: Secondo la rilevazione della stazioneCapodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 7°C. Venti

Se lo chiamano mercato di riparazione un motivo ci sarà. Ma per il Napoli formato 2024 quella di gennaio è una finestra di trasferimenti che non serve solo a riparare, quanto ...Gollini fa il portiere di riserva da tre stagioni ed erano almeno due anni che non giocava una partita importante come Inter-Napoli a Riad. Era dai tempi del Tottenham, quando venne ...al via le prime prove tattiche anti-Napoli a Formello. Sarri dovrà scegliere chi partirà titolare all'Olimpico, in una gara ricca di assenze da una parte e dall'altra. Senza perdere altro tempo, ...