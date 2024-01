Messina Denaro Fermato sette anni fa | non era stato riconosciuto I misteri del boss morto

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lo avrebbero potuto arrestareprima. E, invece, ancora una volta Matteotenne fede al soprannome, "Diabolilk", e sfuggì alla cattura. Era il 2016 e ildi Castelvetrano fua un posto di blocco dei carabinieri. Lui frenò, accostò con sangue freddo l’Alfa Romeo Giulietta, e mostrò i documenti alla pattuglia. Ovviamente patente e carta di identità erano falsi, intestati a un prestanome, forse a quell’Andrea Bonafede che èa lungo il suo alias. I militari guardarono la corrispondenza tra l’uomo al volante, un "cinquantino" che non somigliava per nulla al latitante più ricercato d’Europa, in fuga da 23. Gli riconsegnarono i documenti, gli fecero un saluto e lo videro sgommare via. È probabile che, in ...