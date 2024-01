Messina Denaro fermato 7 anni fa a un posto di blocco | ma non fu riconosciuto «Il documento sembrava regolare»

I misteri di Matteo Messina Denaro. "Ci dobbiamo interrogare su come sia stato possibile che abbia trascorso trent'anni in latitanza" ...Matteo Messina Denaro ha vissuto per anni nel territorio del Trapanese, sicuro di non essere intercettato né scoperto.L'ex assistente parlamentare, utilizzando il suo ruolo, incontrava boss detenuti, dava loro consigli, si accertava che non si pentissero e riferiva all’esterno i loro messaggi ...