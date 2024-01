Meret è quasi pronto ma per il friulano sarà difficile scalzare Gollini

(Di venerdì 26 gennaio 2024)tornerà a breve a disposizione di Mazzarri dopo l’infortunio contro il Monza Alexharecuperato dall’infortunio rimediato nella partita contro il Monza e prestonuovamente a disposizione di Walter Mazzarri. Il tecnico del Napoli si troverà a dover decidere però se ristabilire nuovamente le vecchie gerarchie tra il portiere, che lo ha sostituito più che degnamente. Il numero 1 del Napoli è fermo come detto dallo scorso 29 dicembre per una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso sinistro. Le sue prestazioni prima dell’infortunio sono state oggetto di molte polemiche, anche se nelle ultime uscite aveva dato l’impressione di essersi finalmente risvegliato.con le sue prestazioni potrebbe diventare il ...

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro atletico con esercizi sulla rapidità. Chiusura con seduta tecnico tattica. Primo giorno di allenamento per Dendoncker. Meret, Natan e Olivera hanno svolto ...Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell'Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18).L ...Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno per preparare il match di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri all'Olimpico.