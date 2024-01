Mercato LIVE | Niang verso l'Empoli | il Genoa chiude per Ankeye Ancelotti smentisce il ritorno di Benzema al Real Madrid

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan non resterà a guardare. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan non resterà a guardare. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli. Tuttojuve.com ha riportato le sue parole in diretta: Come ci avviciniamo alla partita di domani Per ...Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli. Tuttojuve.com ha riportato le sue parole in diretta: Come ci avviciniamo alla partita di domani Per ...I nuovi macchinari, dotati della miglior tecnologia disponibile nel mercato, consentiranno anche la diminuzione di oltre il 25% dell’intensità energetica necessaria a imbottigliare un litro di bevanda ...