Mercato Il dt Cianni si assicura il difensore Raimo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dal "cilindro" del dtè spuntato il nome dellungamente atteso. Si tratta dell’esterno destro Alessandroche arriva in prestito dalla Carrarese e può vantare una notevole esperienza in categoria. Classe 1999 il ragazzo, nato a Piombino, "esce" per la prima volta dalla sua Toscana dove ha indossato le maglie di Massese, Pontedera, Ponsacco, Grosseto e Siena mentre in questa stagione, con il club apuano, è stato impiegato in modo abbastanza saltuario, anche per qualche noia fisica, totalizzando 7 presenze con una sola gara, quella contro il Gubbio, iniziata da titolare. Per lui però parlano i 118 "gettoni" in terza serie che per un 24enne non è un curriculum da scartare, tutt’altro. Tra l’altro può ben essere definito un nipote d’arte: suo nonno infatti è Aldo Agroppi, ex bandiera del Torino e del Perugia, ...