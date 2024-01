Meloni presenta la presidenza italiana del G7 | nel logo Mare Nostrum e ulivo secolare

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) AGI - "Il primo gennaio del 2024 l'Italia ha assunto ladel G7. È la settima volta che la nostra nazione ha la responsabilità di guidare il gruppo dei 7, forum intergovernativo nato quasi cinquant'anni fa e che, nel tempo, ha assunto un ruolo insostituibile nella difesa della libertà, della democrazia, nella gestione delle sfide globali". Lo ricorda la premier Giorgiain un video in cui traccia le priorità al centro delladel G7 aggiungendo che "nel corso dell'anno ospiteremo 20 riunioni ministeriali, in un calendario che toccherà tutto il territorio nazionale e affronteremo temi di importanza strategica per il nostro presente e il nostro futuro". "L'appuntamento centrale - ricorda- sarà il vertice dei leader in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia, ...