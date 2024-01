Meloni | Berlusconi continua a ispirare nostro percorso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "L'Italia è il Paese che amo". Con queste parole Silvioannunciava la sua discesa in campo dando vita a Forza Italia. Da allora sono trascorsi 30 anni e tante sono state le battaglie affrontate insieme, alcune vinte, alcune perse ma sempre con la stessa tenacia e la stessa passione. In occasione di questo anniversario, voglio rivolgere i miei auguri a tutti gli amici di Forza Italia. E un pensiero a Silvio, il cui impegno e ricordoil". Lo scrive su X la premier Giorgia, a 30 anni dalla 'discesa in campo' di Silvio, fondatore di Forza Italia.