Melanoma | vaccino anticancro a mRNA | prima dose in Italia al Pascale di Napoli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si chiama Alfredo, ed è il primo pazienteno a cui stamattina all’Istituto dei tumoridiè stato somministrato ilper la cura del. Per l’Irccs partenopeo, dove Alfredo è seguito dallo scorso settembre dall’oncologo Paolo Ascierto, un ruolo di primo piano nella ricerca sui vaccini antitumorali. Anche se, come precisa Ascierto “ci vorrà qualche annodi avere i risultati di quest’ultima fase dello studio clinico, la fase III”. Cauto ottimismo, visto anche che l’è stata esclusa dalla sperimentazione di fase I e II, ma anche grande entusiasmo. “La nostra speranza è quella di poter dare una nuova e più efficace opzione terapeutica a quanti più pazienti possibili. Il ...

Si chiama Alfredo, ed è il primo paziente italiano a cui nella mattina del 26 gennaio all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli è stato somministrato il vaccino anticancro a mRna per la cura ...Alfredo, 71 anni, l'ha ricevuta questa mattina. L'oncologo Ascierto: 'Un grande giorno, ancora qualche anno per i risultati di fase 3' ...Si chiama Alfredo, ed è il primo paziente italiano a cui stamattina all'Istituto dei tumori Pascale di Napoli è stato somministrato il vaccino anticancro a mRNA per la cura del melanoma. Per l'Irccs ...