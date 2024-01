Melanoma | vaccino a mRna testato a Napoli | è la prima volta in Italia

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – Somministrato per lainilanticancro sperimentale aper la cura delall'Istituto dei tumori Pascale di. Il primo paziente a ricevere la dose del siero prodotto da Moderna si chiama Alfredo, 71 anni, ed è è seguito dallo scorso settembre dall'oncologo Paolo Ascierto. "Oggi è un grande giorno", anche se "ci vorrà qualche annodi avere i risultati di quest'ultima fase dello studio clinico, la fase III", commenta il medico dell'Irccs partenopeo a cui va ascritto un ruolo di primo piano nella ricerca sui vaccini antitumorali. Insomma cauto ottimismo, visto anche che l'è stata esclusa dalla sperimentazione di fase I e II, ma anche grande ...

Dose somministrata a un paziente di 71 anni dell'Istituto dei tumori Pascale. Il siero adotta la stessa tecnologia già adottata contro il Covid ...Gli altri farmaci Si stima che nel mondo ci siano oltre 40 vaccini anti-cancro a mRna allo studio ...prima approvato per il melanoma e a settembre scorso autorizzato come trattamento per il tumore ...Il vaccino, prodotto da Moderna - prosegue Ascierto - si basa ...Medico di base, sposato con due figli, due anni fa scopre che dietro a una neoformazione cutanea si nasconde un melanoma. Dopo le ...