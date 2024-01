Melanoma | il vaccino anti-cancro di Moderna al primo paziente italiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un medicocon diagnosi disi è reso volontario per la terza fase della sperimentazione che, allo stadio precedente, aveva già fornito risultati importcontro le recidive se in combinazione con una terapia immunologica

Si chiama Alfredo De Renzis, 71 anni, di Carovilli in provincia di Isernia. Rappresenta una speranza a livello globale per la lotta al melanoma. È ... (ilfattoquotidiano)

Napoli , 26 gennaio 2024 – Somministrato per la prima volta in Italia il vaccino anticancro sperimentale a mRna per la cura del Melanoma all'Istituto ... (quotidiano)

«Ho accettato subito. Mi sembrava doveroso per il mio ruolo di medico dare un contributo alla ricerca. Non ho mai avuto paura». Alfredo De Renzis, ... (feedpress.me)

Napoli, 26 gen. (askanews) – Si chiama Alfredo, ed è il primo paziente italiano a cui stamattina all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli è stato somministrato il vaccino anticancro a mRNA per la cur ...Importanti novità nel campo della lotta ai tumori. Alfredo De Renzis (71 anni) è il primo paziente italiano a ricevere il vaccino anticancro sperimentale a mRna per la cura del melanoma. La dose gli è ...Si chiama Alfredo, ed è il primo paziente italiano a cui stamattina all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli è stato somministrato il vaccino anticancro a mRNA per la cura del melanoma. Per l’Irccs ...