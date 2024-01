Mazzarri pensa ad un 3-5-2 con Di Lorenzo e Mazzocchi sulle fasce e Lindstrom dallo psicologo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Altro che 4-3-3. Poi magari le formazioni ufficiali smentiranno le supposizioni, intanto però per la partita con la Lazio Sky Sport ipotizza un Napoli col 3-5-2. Pesano le tre squalifiche di Cajuste, Kvara e Simeone, estarebbe valutando una formazione più “attenta”. La possibile difesa a tre sarebbe composta da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus, con Dialto a destra, a tutta a fascia. Invece a sinistra si profila una nuova bocciatura di: addirittura a sinistra potrebbe giocare, nemmeno Mario Rui. In mezzo Lobotka da regista con Demme e Zielinski ai lati. In attacco si va verso il tandem Politano-Raspadori. In panchina i nuovi acquisti Traoré, Ngonge e Dendoncker. Ciò non toglie che nelle prossime partite potranno essere loro ad essere preferiti a, in una ...