Matthew spiega perché ha abbandonato Amici 23 | ha seguito Mew ma non solo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo il ritorno sui social di Mew, in questi minuti c’è stato anche quello. Proprio come ha fatto la sua fidanzata, il cantante ha deciso di pubblicare sui suoi social un video perre come mai ha deciso di abbandonare23 e non. Vediamo che cosa ha raccontato e qual è, dunque, tutta la verità.23,torna sui social etuttoha iniziato a parlare ai suoi seguacindo che è sempre molto difficile riuscire a nudo quelle che sono le proprie fragilità, i propri limiti, le proprie insicurezze. Per questo lo ha detto nel video,lo deve a lui e a tutta la gente che lo ha sostenuto e che continua a farlo. Il cantante ha detto che entrare ad...