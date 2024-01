Matthew McConaughey star di The Lost Bus | il nuovo film di Paul Greengrass

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Apple sembra stia per ottenere i diritti per distribuire TheBus, un progetto diretto dae consarà il protagonista di TheBus, undiretto dache potrebbe arrivare sugli schermi grazie ad Apple. Il progetto sarà una co-produzione tra Comet Pictures, di Jamie Lee Curtis, e Blumhouse, in collaborazione con Brad Ingelsby e Greg Goodman. I primi dettagli del progetto Brad Ingelsby, autore di Omicidio a Easttown, adatterà il saggio di Lizzie intitolato Johnson Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire. IlTheBus racconterà infatti il ...