Matteo Berrettini si complimenta con Sinner | il post ironico sui social

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una giornata da segnare nell’almanacco, quella del 26 gennaio 2024. La data in cui Jannik, battendo Novak Djokovic, diventa il primo italiano a raggiungere la finale degli Australian Open che disputerà nella mattinata tricolore di domenica. E dopo la sua vittoria, in tanti hanno voluto fare i complimenti all’altoatesino. Dal mondo del tennis tanti giocatori hanno voluto far sentire il proprio apporto. A partire da, chea una storia con la foto discrivendo un‘Bravino…’ con due emoji del fuoco di fianco per lasciare intendere come il numero 4 al mondo stia giocando in maniera ineluttabile per gli avversari. Ma anche altri giocatori azzurri hanno fatto sentire la propria voce, da Jasmine Paolini a Lorenzo Musetti, da Lorenzo Sonego a Fabio ...