Matteo Bassetti presenta il suo nuovo libro al Vega Café di Frattamaggiore

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il 2 febbraio“Pinocchi in Camice. Sulla salute non si scherza”, evento che rientra nel piano di responsabilità sociale di Marican Holding Nell’ambito del salotto letterarioCultura, venerdì 2 febbraio 2024, alle ore 19:00, a(Na), pressoCafè (Corso Durante, 162), interverrà il Prof., che presenterà il suo ultimo“Pinocchi in Camice. Sulla salute non si scherza” (Piemme Edizioni), intervistato dal dott. Nicola Ruocco, fondatore della kermesse “Gli Incontri di Valore”. L’evento rientra nel piano di responsabilità sociale di Marican Holding, che ha sempre mostrato grande attenzione alla diffusione del concetto di cultura come momento di sana aggregazione e ...