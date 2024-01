Mattarella “L' Italia non tollera l' antisemitismo”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La nostra Costituzione dispone con chiarezza: tutti cittadini sono portatori degli stessi diritti. La presenza ebraica è stata fondamentale per lo sviluppo dell'moderna e nella formazione della Repubblica. Le comunità ebraichene sanno che l'è la loro casa e che la Repubblica, di cui sono parte integrante, non tollererà, in alcun modo, minacce, intimidazioni e prepotenze nei loro confronti”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della celebrazione del “Giorno della Memoria” al Quirinale. “Auschwitz spalancava – e spalanca tuttora – i suoi cancelli su un abisso oltre ogni immaginazione. Un orrore assoluto, senza precedenti – cui null'altro può essere parificato – ideato e realizzato in nome di ideologie fondate sul mito della razza, dell'odio, del ...