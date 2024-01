Mattarella | l' Italia fascista adottò ignobili leggi razziste

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non si deve mai dimenticare che il nostro Paese, l'durante il fascismo - in un clima di complessiva indifferenza - le: il capitolo iniziale del terribile libro dello sterminio; e che gli appartenenti alla Repubblica di Salò collaborarono attivamente alla cattura, alla deportazione e persino alle stragi degli ebrei. Un portato inestinguibile di dolore, di sangue, di morte sul quale mai dovremo far calare il velo del silenzio". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiodurante la celebrazione del giorno della Memoria.

Sarà lutto cittadino a Cagliari nel giorno dei funerali di Gigi Riva , scomparso ieri a 79 anni. Era ricoverato in un ospedale del capoluogo sardo per ... (liberoquotidiano)

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Non si deve mai dimenticare che il nostro Paese, l'Italia, adottò durante il fascismo - in ...Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la ...(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Nel discorso per il "Giorno della Memoria", il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cita Primo Levi: "La storia della deportazione e dei campi di concentramento non ...Roma, 26 gen - Siamo di fronte a un nuovo crinale apocalittico, in alcune zone del mondo sembra divenuta impossibile non solo la convivenza ma persino la vicinanza. Siamo di fronte a un ritorno di ...