Mattarella cita Levi | Shoah legata alle tirannidi fasciste

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nel discorso per il "Giorno della Memoria", il presidente della Repubblica, SergioPrimo: "La storia della deportazione e dei campi di concentramento non può essere separata dalla storia dellein Europa: ne rappresenta il fondamento condotto all'estremo, oltre ogni limite della legge morale che è incisa nella coscienza umana". "Con queste parole", ha spiegato, "scolpiva il giudizio sulle radici e sulle responsabilità prime del più grave sterminio, organizzato e programmato ai danni di donne e uomini definiti di razze inferiori, il più grave compiuto nella storia dell'umanità".

Ha preso il via al Quirinale la cerimonia per il 'Giorno della memoria' alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Nel salone dei Corazzieri sono presenti tra gli altri la presidente del Co ...Ad aprire la cerimonia al Quirinale è stato un filmato a cura di RaiStoria. Poi gli interventi di Simonetta della Seta, presidente del Gruppo di lavoro Memoriali e Musei dell'Ihra (International ...