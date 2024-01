MasterChef Italia 13 | le pagelle della settima serata | 300 di questi giorni!

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Con 300 episodi in 13 edizioni,si conferma il cooking show preferito daglini. E per l’occasione, con la top 9 finalmente sistemata, ladel programma ha visto il grande ritorno, dopo cinque anni, di uno dei giudici più celebri delle passate stagioni, sua maestà Joe Bastianich. Vederlo duettare con Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e l’amico di sempre Bruno Barbieri non ci ha “diluse”, anzi. La sua radiosa presenza, però, è stata solo una delle perle di una puntata segnata anche dalla presenza di Iginio Massari e sua figlia Debora. Un tocco di dolcezza (al curaro) che ha reso meno amare le eliminazioni di Alice, Lorenzo e Filippo. Perché vanno bene le feste e le candeline, ma13, come vedremo nelle ...

Due anni fa, il 14 gennaio 2022, in Italia è stata applicata la direttiva di Bruxelles - la cosiddetta Sup, acronimo di Single Use Plastic - con l'obiettivo di ridurre l'utilizzo della plastica ...È giunto il momento di stappare lo spumante e di soffiare sulle candeline: MasterChef Italia taglia il prestigioso e straordinario traguardo dei 300 episodi e, per celebrare ...Con 300 episodi in 13 edizioni, MasterChef Italia si conferma il cooking show preferito dagli italiani. E per l’occasione, con la top 9 finalmente sistemata, la settima serata del programma ha visto ...