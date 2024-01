Masini promuove “Pare parecchio Parigi” di Pieraccioni | “Andate a vederlo”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 gennaio 2024) FIRENZE – “Se dopo una settimana non siete ancora andati a vedere il film di Leonardovuol dire che non avete trovato il biglietto. Non ci può essere altra spiegazione, a meno che siate non predisposti a vivere emozioni gradi di risate, lacrime e commoventi riflessioni. E badate bene… non voglio sponsorizzare il mio amico Leo, anche perché ultimamente abbiamo avuto una accesa discussione sull’esterno d’attacco da portare in Viola. Già, a volte il calciomercato distrugge anche amicizie quasi secolari!”. Così sulla sua pagina Facebook Marco(foto), chel’ultimo film dicchio”, invitando i suoi fans ad andare a. L'articolo L'Opinionista.