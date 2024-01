Martinengo | uccide il marito in casa col coltello da cucina mentre la figlia di 5 anni dorme

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 Omicidio questa mattina a, nella Bassa bergamasca, in via Cascina Lombarda. Una donna, la 46enne Caryl Menghetti, è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso, all’alba, il56enne, Diego Rota, a coltellate. Sul posto i carabinieri. La donna era stata sottoposta ieri mattina a una visita psichiatrica. Ad accompagnare la donna in ospedale era stato il consorte, di professione operaio. La coppia viveva in un’abitazione assieme alladi 5. Al termine della visita la donna era stata dimessa con una terapia farmacologica. Già nel 2020 era stata ricoverata nel reparto di psichiatria dello stesso ospedale. La donna è stata portata in caserma. L’arma del delitto, unda, è stata ...