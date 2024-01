Martinengo BG | moglie uccide marito a coltellate per futili motivi Arrestata 46enne affetta da problemi psichici

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Choc a, nella bassa bergamasca., secondo gli inquirenti per "". Infatti, dai primi accertamenti non risultano situazioni pregresse di attrito tra i due nè episodi di maltrattamenti da parte della vittima. La donna però, C.M., erada p

Dramma a Martinengo, in provincia di Bergamo. Una donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito, di 56 anni, a coltellate: l'episodio, di cui non si conoscono ancora i ...A Martinengo (Bergamo) una donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso a coltellate il marito, di 56. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno condotto la donna in ...Ennesimo caso di stalking a Terracina, in provincia di Latina. Un 36enne del posto ha perseguitato, minacciato e pedinato la ex compagna. Latina, 36enne perseguita, minaccia e pedina la ex a Terracina ...