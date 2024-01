Marocco | Uni-Italia apre due sedi presso le rappresentanze diplomatiche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’ambasciatoreno Armando Barucco ha inaugurato l’apertura di una sede a Rabatl’Ambasciata e una a Casablancail Consolato Generale d’. I due centri avranno un ruolo chiave per facilitare gli studenti interessati ad iniziare un percorso di studi in. Come primo impegno in calendario, Uni-partecipa alla più importante fiera di reclutamento studentesco del, l’International Student Forum (fino al 20 gennaio), tra le città di Rabat e Casablanca. La presenza, per la prima volta, di oltre dieci universitàne, durante il primo anno di attività di Uni-, testimonia un notevole interesse per questo progetto, nella prospettiva di una sempre più ampia e fruttuosa cooperazione accademica ...