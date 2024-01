Marmellata delle Regine | è iniziata la raccolta delle arance del Parco reale della Reggia di Caserta

Le storie belle che continuano. Anche quest'anno la collaborazione tra la Reggia di Caserta e la cooperativa Eva darà i suoi frutti: è iniziata la raccolta ...Tornano nel week end le arance della salute di Fondazione AIRC. Sabato 27 e domenica 28 gennaio i volontari AIRC allestiranno i banchi con le arance rosse coltivate in ...Gli anni di Eleonora Abbagnato alla direzione del Teatro dell’Opera di Parigi non sono stati facili per via di alcune lettere anonime impregnate di cattiveria nei suoi confronti. Era il 2016, ma solo ...