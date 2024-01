Mario Palma ucciso in casa con 92 coltellate | la svolta grazie al Dna | fermato un parente

(Di venerdì 26 gennaio 2024) C'è un sospettato per l'omicidio di, l'81enne trovato morto lo scorso 19 novembre 2023 all'interno della sua abitazione in viaGigante, a Napoli. Nelle scorse ore i carabinieri hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, disposto dalla procura del capoluogo, nei confronti...

Sulla scena dell'omicidio di Mario Palma gli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Napoli-Bagnoli con l’ausilio della Sezione Investigazioni Scientifiche di Napoli, avevano ...Napoli, ucciso con 90 coltellate dal nipote: incastrato dal sangue sulla scena Le indagini si sono protratte per 3 lunghi mesi, durante i quali la famiglia Palma ha vissuto nell’agonia di non sapere ...De Solda ha gia’ confessato. L’indagato in passato sarebbe stato piu’ volte arrestato per droga e nel gennaio 2017 e’ stato ferito in un agguato al Rione Traiano. Il movente, secondo quanto apprende l ...