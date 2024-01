Mariangela Gualtieri al “Rossini“

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Oggi alle 21 si apre il sipario sulla 20ª edizione di TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con i Comuni del territorio. Primo appuntamento di questo lungo viaggio nel teatro, danza e musica "al presente" è al Teatrodi Pesaro con, una delle voci poetiche più intense della scena italiana, che fa ritorno a Pesaro, dopo la toccante presenza alla cerimonia di inaugurazione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024 con il presidente Sergio Mattarella, per celebrare l’umana specie in tutta la sua splendida imperfezione con un rito sonoro dal titolo irresistibile, “Sermone al mio celeste pollaio“, con la guida di Cesare Ronconi, produzione del Teatro Valdoca. "Ho qui composto, nella forma di brevi sermoni – racconta...

