Marco Baroni non può fare altro che la conta di chi è rimasto all' Hellas Verona

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Qualcuno salvi il soldato. I problemi che stanno circondando il mondoin questi mesi, le cui esatte dimensioni potranno essere capite soltanto con il passare del tempo, hanno con ogni probabilità suggerito una clamorosa rivoluzione nel corso del mercato di gennaio, vissuto fin qui all’insegna delle cessioni dei pezzi grossi. Il giocattolo che il tecnico aveva faticosamente assemblato nel corso delle ultime settimane del 2023 è stato via via smantellato: il primo ala valigia è stato Isak Hien, nel mirino dell’Atalanta già dall’estate. Una scelta anche comprensibile visto il cambiamento tattico voluto da, passato a stagione in corso alla linea a 4 e a una difesa meno improntata sull’aggressione alta agli attaccanti avversari. È stato solo l’inizio ...