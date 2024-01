Maradona Jr | “Mio padre avrebbe adorato Kvaratskhelia”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il figlio del leggendario Diego Armandoesprime preoccupazione per il mercato del Napoli e rivela i gusti calcistici del. DiegoJunior ha sollevato il sipario sulla situazione attuale del Napoli, soffermandosi sulle operazioni di mercato condotte dal club partenopeo durante questo movimentato mese di gennaio. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il figlio del Pibe de Oro ha condiviso le sue opinioni, attirando l’attenzione su una possibile mossa di mercato controversa e rivelando i gusti calcistici delJr. ha iniziato elogiando la sessione mirata di calciomercato condotta dal Napoli di De Laurentiis, esprimendo particolare apprezzamento per il giocatore Mazzocchi, sottolineando la sua idoneità a vestire la maglia azzurra. Tuttavia, ha ...