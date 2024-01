Mara Venier | il marito rivela la sua ossessione | tutte le mattine gli fa fare la stessa cosa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nicola Carraro ha confessato quella che è una vera e propria fissa di, unache vuoleogni mattina.pare che abbia una vera e propria, a confessarla è stato ilNicola Carraro in un’intervista, spiegando come la moglie si svegli praticamente ogni giorno con lo stesso pensiero., ilconfessa una sua(IG Provo2000/) – Cityrumors.itNessuno lo sapeva ma c’è unadi cui la conduttrice non riesce aa meno quando si sveglia e ilha voluto raccontarla a tutti, senza timori che alla moglie potesse dare ...