Mar Rosso | petroliera inglese colpita da un missile nel Golfo di Aden

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una nave mercantile, precisamente laMarlin Luanda, in transito neldiè statada un. A riferirlo è la società britannica di sicurezza marittima Ambrey citata da Sky News. L’impatto ha provocato un incendio ma l’equipaggio è stato tratto in salvo, in quello che con ogni probabilità è legato ai raid degli Houthi yemeniti, che da mesi attaccano le navi internazionali nel Mare nelle aree circostanti. Il portavoce militare Houthi Yahya Sarea conferma l’attacco con «una serie di missili navali appropriati, diretto», ha precisato in un messaggio diffuso da Reuters. January 26, 2024 (in aggiornamento) Leggi anche: Il ministro Crosetto: «Possiamo prendere il comando della missione contro gli Houthi nel Mar ...