Mar Rosso e attacchi Houthi | Il ‘gioco della Cina’ | chiede ‘gentilezza’ agli Usa

Secondo quanto rileva il Financial Times, diverse compagnie di navigazione cinesi hanno ridistribuito le proprie navi per servire il Mar Rosso e il ... (ildenaro)

Diverse compagnie di navigazione cinesi hanno redistribuito le loro navi per servire il Mar Rosso e il Canale di Suez, in quello che gli analisti ... (quotidiano)

Il Ministro della Difesa irrompe suo temi caldi della politica internazionale e non non intende arretrare di un millimetro Guerra chiama guerra, si ... (notizie)

PECHINO - Diverse compagnie di navigazione cinesi hanno redistribuito le loro navi per servire il Mar Rosso e il Canale di Suez, in quello che gli analisti hanno definito come un tentativo di ...Da Suez passa il 44% dell’import-export italiano con un valore di centocinquanta miliardi di euro. Le preoccupazioni del Presidente degli spedizionieri spezzini ...Negli ultimi 3 mesi sono stati bruciati 3,3 miliardi (35 milioni al giorno) per mancate o ritardate esportazioni e 5,5 miliardi (60 milioni al giorno) per il mancato approvvigionamento di prodotti man ...