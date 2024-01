Mar Rosso | armatori cinesi sfruttano il “lasciapassare” degli Houthi per aumentare il traffico A Genova per ora solo ritardi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Gli attacchi sferrati da Stati Uniti e Gran Bretagna contro lo Yemen non paiono per ora aver avuto alcun effetto apprezzabile sulla crisi del commercio nel mar. Anzi, secondo diversi osservatori, con i bombardamenti la situazione è peggiorata. Lo stretto di Bab al Mandab che collega Oceano Indiano e mar(e quindi il transito dal canale di Suez a Nord) è sotto scacco per effettoattacchi delle milizie yemeniteche prendono di mira soprattutto le navi che hanno qualche legamene con Israele, come ritorsione per i bombardamenti su Gaza. Glihanno precisato in particolare che non intendono colpire navi legate a Cina e Russia, entrambi paesi che appoggiano l’Iran, stato di riferimento per le milizie yemenite. Di questo stato di cose c’è chi inizia ad approfittare. Il Financial ...