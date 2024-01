Mangiare senza sale | benefici o danni? Cosa dicono gli esperti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ci sono dei luoghi comuni che diventano, troppo spesso, regole precostituite,accertare se effettivamente si tratta di scelte che fanno bene alla salute. Una di queste è quella di ritenere che ilfaccia male alla salute. Sarà vero?di(ilcorrieredellacitta.com)L’eccesso dipuò provocare conseguenze dannose per l’organismo, con malattie che possono portare anche alla morte. Ma resta il dubbio se sia davvero corretto eliminare del tutto ildalla nostra alimentazione. Tropposulle tavole degli italiani Un dato certo, che arriva dall’Organizzazione Mondiale della Salute, è che gli italiani tendono a utilizzarne il doppio della dose quotidiana consigliata, ...

Un'altra serata da protagonista assoluto per Mike Maignan , decisivo in Milan-Fiorentina con la sua parata di faccia su Rolando Mandragora... (calciomercato)

Controllare le porzioni per perdere peso o mantenerlo entro certi limiti non significa necessariamente mangiare meno, di sicuro significa ... (corriere)

Mangiare di meno senza avvertire il senso di fame è possibile: scopriamo come farlo mettendo in campo dei trucchi strategici. Le feste sono ormai ... (sportnews.eu)

Quello che stiamo per raccontarvi, è accaduto ad un uomo di 46 anni in provincia di Frosinone, che si è trovato a vivere un momento di estrema ... (lalucedimaria)

La food influencer ha spiegato ai suoi follower come riesce a mantenersi in forma smagliante nonostante le continue tentazioni culinarie (vanityfair)

Hai mai pensato di poter mangiare senza ingrassare ? Grazie a questi piccoli e semplici trucchetti sarà facile non cadere nei tranelli. Chi adora il ... (sportnews.eu)

L’eccesso di chili non è solo un problema estetico ma è associato ad alcune malattie. Cosa fare se il peso sta aumentando I carboidrati vanno eliminati Cosa mangiare a colazione, pranzo, cena. Anche ...Le motivazione alla base della scelta vegana non hanno nulla a che fare con l'ambiente o la salute. Sul tema c'è molta confusione ...Con la lattuga non si scherza! Vediamo insieme perché viene considerato un alimento potenzialmente pericoloso se consumato nello spazio.