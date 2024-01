Maltrattamenti in famiglia e ubriachezza abituale | arrestato un 53enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 Nel corso della mattinata del 25 gennaio c.a. a Sezze (LT), i Carabinieri della locale Stazione, traevano in arresto un cittadino del posto classe 70 perin, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina dovendo espiare anni 2 di reclusione poiché riconosciuto colpevole per i reati sopra menzionati, commessi in Sezze (LT) fino all’anno 2020. Espletate le formalità di rito, lo stesso è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina.