Mahmood si esibirà a Sanremo 2024 con “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla accompagnato dai Tenores Di Bitti Remunnu ‘e Locu

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Questa mattina Amadeus, in videochiamata con Fiorello durante la trasmissione “Viva Rai2!”, ha annunciato i duetti che saranno eseguiti dai big in gara durante la serata delle cover della 74ª edizione del Festival didel 9 febbraio, in gara con il brano “Tuta gold”, durante la serata delle cover, sicon il brano “il” didaidi‘e. Andiamo a scoprirne di più.canta “ildaiDi...