Madre Natura Ciao Darwin stasera | chi è Orian | puntata 26 gennaio 2024

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo una settimana di pausa, tornacon una nuova. Siamo giunti al settimo appuntamento con lo show condotto da Paolo Bonolis e con la partecipazione di Luca Laurenti in cui vedrà contrapporsi Trattorie e Stellati, gli amanti della cucina casalinga e delle porzioni abbondanti a prezzi contenuti, contro gli amanti della cucina stellata. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Claudio Amendola e Andy Luotto. Il tutto sempre in prima serata su Canale 5 dalle ore 21:30 circa al termine di Striscia la Notizia. In studio la splendida depositaria del meccanismo della casualità. Chi è? Trattasi diIchaki. Capelli biondi e occhi verdi, alta 1,76 cm, è ...

