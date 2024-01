Madame Web | Sydney Sweeney sul costume di Spider-Woman | Mi sono sentita un supereroe

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'attrice ha raccontato la prima volta che ha indossato ildiIn una recente intervista,ha parlato della prima volta che indossato ildiper il filmWeb, nelle sale dal 14 febbraio prossimo. Nella pellicola della Sony,interpreta il ruolo di Julia Cornwall, ovvero la versione di questo universo di Julia Carpenter, il secondo personaggio della Marvel Comics a calarsi nei panni di. Julia Carpenter non è solo un personaggio intramontabile della Marvel Comics fin dal suo esordio nel 1984, ma ha anche avuto alcuni dei costumi più iconici. Durante la sua partecipazione all'ultimo episodio di Hot Ones, ...

Tra i trend make up 2024, sicuramente si può aggiungere la tendenza a Truccarsi come un’eroina. Ovvero, la volontà di replicare il make up di una ... (amica)

Dakota Johnson ritiene di essere diventata un’ esperta di stunt sul set di Madame Web e ha scherzosamente messo in guardia Tom Cruise! In ... (cinemaserietv)

Sembra improbabile un esordio al box-office in prima posizione per il cinecomic Madame Web debutterà nelle sale cinematografiche il prossimo 14 ... (movieplayer)

