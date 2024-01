Madame Web | le previsioni di incasso per il cinecomic Sony sono pessime

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sembra improbabile un esordio al box-office in prima posizione per ilWeb debutterà nelle sale cinematografiche il prossimo 14 febbraio, ma le prime stime difornite dagli analisti del settore nonaffatto buone, anzidavveroper il. Secondo i dati, il film con Dakota Johnson protagonista dovrebbe esordire al secondo posto in classifica per quanto riguarda il box-office di quel weekend (parliamo pur sempre del weekend di San Valentino).Web dovrebbe fare peggio di Morbius, racimolando solamente 25 milioni di dollari al debutto, dietro al favorito Bob Marley - One Love. A dire il vero, il 2024 non si è aperto bene per …