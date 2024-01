Ma sarà colpa tua! Immigrati criminali? Capezzone zittisce sinistra e Paolo Cento

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) I trapper Simba la Rue e Baby Gang sono stati condannati a sei anni l'uno e cinque anni l'altro per l'aggressione, il 3 luglio 2022, a due ragazzi senegalesi ai quali hanno anche sparato gambizzandoli. Nonostante tutto ciò continuano a pubblicare i loro video sui social, ad avere successo tra i giovani che li prendono come esempio e giustificano la violenza come conseguenza di una "vita difficile". Come hanno fatto ieri sera durante lo spazio che Dritto e Rovescio (La7) ha dedicato all'escalation di violenza a opera didi seconda generazione. Ospite nel salotto diDel Debbio c'era il direttore editoriale di Libero, Danielechiamato a commentare anche l'osservazione dei giudici che hanno emesso la condanna sulla "spiccata pericolosità sociale" di Simba la Rue e Baby Gang. ...