L' umanesimo futurista di Fendi haute couture

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una riflessione sull’opus di Karl Lagerfeld, storico direttore creativo di, rappresenta il punto di partenza per la nuova collezionedella Maison. Rifuggendo, ancora una volta, dal costume e abbracciando il pragmatismo, Kim Jones parla di un «al centro del futuro». Dalla semplicità della geometria al fascino primordiale del coccodrillo ognuno dei look presentati racconta la suprema abilità degli artigiani degli atelier- dalle ricamatrici ai sarti, dai modellisti ai pellettieri, dai sarti ai pellicciai - responsabili di ogni dettaglio e decorazione. «La collezione parla di struttura e decorazione, dove le due cose diventano indivisibili», spiega lo stesso Jones. «Volevo un'idea di precisione e di emozione allo stesso tempo». Partendo dalla nuova silhouette ...

