Lucca | una città a trenta all’ora Un’idea che a piace a metà ”Più sicurezza | ma anche disagi”

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Bologna va achilometrisi accoda? Se nel capoluogo emiliano il nuovo limite di velocità è un esperimento già avviato da giorni e alcuneitaliane come Milano e Napoli si stanno già mobilizzando per aderire alla proposta, abbiamo chiesto ai lucchesi che ne pensano di una misura del genere. E se da qualcuno è emersa la totale condivisione nell’ottica di ridurre traffico e incidenti, c’è chi invece, d’altra parte, si sentirebbe pienamente ostacolato e messo in difficoltà. "Sarebbe più sicuro per tutti porre un limite, solo che andrebbe rispettato - dice Massimiliano Venturelli, della Sfoglia D’oro a Sant’Anna - Se si pensa allastradale dico sì, ma con più limitazioniper monopattini e bici elettriche, che non si controllano. Inutile ...