Lotta | i convocati dell’Italia per gli Europei | 17 azzurri in gara a Bucarest | Chamizo in una nuova categoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) A, in Romania, si terranno dal 12 al 18 febbraio glisenior 2024 di: si inizierà con la greco-romana, a cui farà seguito la femminile, per concludere con lo stile libero. L’Italia si presenta all’appuntamento continentale con 17al via. Nello stile libero ci saranno Colin Realbuto (65kg), Gianluca Talamo (70kg), Frank(79kg), Aron Caneva (86kg), Benjamin Honis (97kg), Abraham Conyedo (125kg). Per questo appuntamento si sposta dunque in unadi peso non olimpica Frank. Nella greco-romana saranno al via Jacopo Sandron (63kg), Ignazio Sanfilippo (67kg), Riccardo Abbrescia (77kg), Nikoloz Kakhelashvili (97), Danila Sotnikov (130kg). Ancora in unadi peso non olimpica Jacopo Sandron, sul ...