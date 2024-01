Lotito | “Arbitri? Contano i fatti | penso sia giusto fare approfondimenti e verificare”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Io sono abituato a parlare con i riscontri oggettivi. Il mio pensiero conta poco,siase quanto dichiarato in forma anonima corrisponda a verità o meno”. Claudio, presidente della Lazio, a margine delle celebrazioni per i 30 anni di Forza Italia, ha risposto così alle domande di chi gli chiedeva un commento sull’inchiesta de Le Iene riguardante il sistema arbitrale italiano. SportFace.

