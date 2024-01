L' oroscopo di Paolo Fox 27 e 28 gennaio 2024 | previsioni weekend

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'diFox rivela come andrà questodel 27 e 28. Si conclude un'altra settimana, seppur con mille sforzi e tensioni. Sabato la Luna sarà in Leone fino al sopraggiungere della sera, dopodiché l'astro argentato transiterà nella casa della Vergine. Sarà un'ottima occasione che permetterà ai nati del Pesci di avere un recupero psicofisico e al segno del Cancro di risalire la china dopo i momenti bui vissuti. Amore, lavoro, emozioni e salute, scopriamo cosa dicono leastrologiche diFox.Fox 27-28: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: se c'è una relazione conflittuale in corso, cerca di risolverla. Emozioni: fine settimana al ...