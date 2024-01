Lo stadio del Milan a San Donato La Giunta dice sì | ma fissa i paletti

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Il progetto è percorribile". Per lodela Sanarriva un primo ok da parte del Comune. Chiusa la fase istruttoria ad opera dei tecnici dell’ente, una delibera diha dato un primo assenso al programma che prevede la realizzazione di un impianto sportivo da 70 mila posti – corredato da 3.500 parcheggi, negozi, ristoranti, un albergo e il Museo dei rossoneri – nell’area San Francesco, un terreno di 300 mila metri quadrati, di proprietà privata, alla periferia di San. Sul sito in questione esisteva già un’autorizzazione per la costruzione di un’arena da 18 mila posti da parte della società Sportlifecity; il 28 settembre 2023 la stessa società, nel frattempo acquisita al 90% dal, ha presentato una richiesta di variante urbanistica per una ...