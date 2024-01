Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 151 | 8 punti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Chiusura in ribasso per il differenziale tra Btp edecennalia 151,8, contro i 152,1 segnati in apertura e i 153 della chiusura precedente. Indi 0,3al 3,81% il rendimento italiano, contro gli 0,9in più di quello tedesco al 2,29%.

Seduta in tensione per i titoli di Stato europei con i rendimenti in deciso rialzo . Lo spread tra Btp e Bund chiude in aumento a 189 punti , rispetto ... (247.libero)

Chiusura in ribasso per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 151,8 punti , contro i 152,1 segnati in apertura e i 153 della chiusura ... ()

Chiusura in ribasso per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 151,8 punti, contro i 152,1 segnati in apertura e i 153 della chiusura precedente. In calo di 0,3 punti al 3,81% il ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - Chiusura in calo frazionale per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e ...Rendimenti positivi in zona Euro. Alle ore 16h43, il costo di finanziamento del Bund decennale è salito al 2,30%, mentre per il Btp si attesta invariato al 3,82%. Lo spread tra i titoli ...