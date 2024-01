Lo schianto sulla Mezzina | È stato omicidio stradale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La Procura di Ascoli ha chiesto una condanna e un’assoluzione nel processo che vede due persone accusate, a vario titolo, di aver causato l’incidenteavvenuto il 7 febbraio 2019 lungo lanel quale morì il dottor Valerio Cicconi, medico dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. In occasione dell’udienza del processo che si celebra con rito abbreviato l’accusa ha chiesto ieri la condanna a 5 anni e 8 mesi per Luigino Nespeca, 53enne di Offida; per Loris Stracci, 34enne di Castel di Lama, il pm ha chiesto l’assoluzione non essendo stata raggiunta durante il processo la prova della sua colpevolezza. Entrambi sono accusati in concorso di; il solo Nespeca deve rispondere anche delle lesioni gravi riportate nell’incidente dal coimputato Stracci. Nel corso del processo la Unipol, compagnia ...

L’asfalto di via Crema trasformato in una pista di Formula Uno. Le auto che si rincorrono e si superano a folle velocità. Poi lo scontro e ... (ilgiorno)

Anche nel 2023 è stato l’asse con più incidenti. Forse solo la rotonda in arrivo cambierà la situazione. Per ora resta saldamente sul podio non proprio invidiabile. Seguono altre due strade infernali ...La caccia ai ladri, l’inseguimento, l’auto in fuga che esce di strada coi banditi che scappano fra i campi e infine una massiccia battuta dei carabinieri per cercare di rintracciare ...Proseguono le indagini sulle cause dell’incidente avvenuto lunedì 22 gennaio, 30 chilometri a nord-ovest di Terrace, che ha provocato la morte di Heiner junior Oberrauch (figlio di Georg… Leggi ...