Lo schianto | la strage Insieme in stazione per le tre vittime | Non successe per caso

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sembra ancora di sentire le urla. È impossibile dimenticare il 25 gennaio 2018. Il giorno in cui il treno dei pendolari deragliò a Pioltello, portandosi via tre vite, lasciando sul campo una cinquantina di feriti gravi e sprofondando l’intera Lombardia in un’angoscia di morte e dolore. Ieri, come sempre da allora, la sindaca Ivonne Cosciotti ha ricordato il disastro ferroviario e leche non tornarono più a casa dopo l’incidente: Pierangela Tadini, 51 anni, Giuseppina Pirri, 39, e Ida Milanesi, medico 61enne. Abitavano tutte fuori provincia, andavano a lavorare nel capoluogo. Erano salite sul convoglio partito da Cremona alle 5.30, a Limito, la tragedia: le carrozze inciampano su un giunto che avrebbe dovuto essere sostituito e in quel condizionale si consuma il dramma ricostruito dall’inchiesta. Mail non lette sono costate tre vite e tutte quelle degli ...